ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï19Æü¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î½°µÄ±¡²ò»¶É½ÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤·è°Õ¤È³Ð¸ç¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿Àï¤¤¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢Ï¢Î©¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¤²ò»¶É½ÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£Âç¤­¤ÊÀ¯ºöÅ¾´¹¤äÏ¢Î©ÏÈÁÈ¤ß¤ò´Þ¤á¤Æ¹ñÌ±¤ËÆ²¡¹¤È¿®¤òÌä¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´°Õµ¤¤Ë¶¯¤¯»¿Æ±¤·¡¢²æ¤¬ÅÞ¤âÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö°Ý¿·¼¹¹ÔÉô¤Î