お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が20日までにX（旧ツイッター）を更新。故・松田優作さん主演ドラマ「探偵物語」の主題歌「Bad City」などで知られる伝説的ロックバンド、SHOGUNの元メンバーにまつわる出来事についてつづった。真栄田は「僕は松田優作さんの探偵物語が大好きです。その魅力はたくさんありますが、中でもSHOGUNが歌う主題歌とエンディング曲が大好きで今でも聴きまくっています」と切り出し、「僕はジ