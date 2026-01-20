島根県のアンテナショップ「日比谷しまね館」(東京都千代田区)では1月17日から、期間限定イベント「しまねっこフェア」を開催している。しまねっこフェア開催日比谷しまね館は、島根県産品の展示・販売、暮らしや観光の情報発信に加え、イベントや体験スペースを備え、島根の今を体感できるアンテナショップ。1月17日〜1月31日まで、島根県の観光キャラクター「しまねっこ」をテーマにした期間限定イベントを開催している。○フェ