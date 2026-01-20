千趣会の通販事業ベルメゾンは1月21日、「中学受験伴走シリーズ」より、第2弾となる「受験サポートB4ファイルラック」(14,990円)を発売する。「受験サポートB4ファイルラック」(14,990円)同シリーズは、開発担当者が実際の受験サポート時に感じた「親の負担を少しでも軽くしたい」、「子どもが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を作ってあげたい」という想いから誕生した。2024年8月に第1弾として、天板が耐荷重量30kgという