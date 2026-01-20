スコット・マクトミネイらタレント揃うスコットランド代表とアウェーで対戦日本サッカー協会（JFA）は日本代表が現地時間3月28日（日本時間29日午前2時）にスコットランド代表とスコットランド・ハムデン・パークで国際親善試合を行うと発表した。英国遠征2連戦の決定にファンから「3月代表ウィークの2試合めっちゃ豪華」「これ以上ない強化になる」とコメントが寄せられている。スコットランドは欧州予選を勝ち上がり、1998年