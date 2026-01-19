Hakubiが、8月10日・8月11日の2日間にわたり、主催ライブイベント＜京都藝劇2026＞を開催することを発表した。本ライブイベントは今年で7年目を迎え、Hakubiにとって初の2日間開催となる。初日となる8月10日は、バンドのホームとも言えるKYOTO MUSEにてワンマンライブを実施。続く8月11日は、KYOTO MUSEに加え、同じく京都の老舗ライブハウス磔磔を含む2会場で、ゲストアーティストを迎えたライブが行われる予定だ。出演者やチケッ