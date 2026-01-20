東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」に、原宿発のストロベリーチョコ 専門店「Strawberry choco」が期間限定でオープン！最高級の苺と口どけを極めたクーベルチュールチョコを合わせた、至福のスイーツ体験ができます☆ イクスピアリ「Strawberry choco」ポップアップストア  開催期間：2026年2月1日（日）〜2月28日（土）営業時間：施設営業時間に準ずる開催場所：舞浜イクスピアリ（1階ザ・コ