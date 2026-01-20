「PACIFIC FURNITURE SERVICE(パシフィックファニチャーサービス)」より、2026年1月にソファ用の新生地「CGT MALT BROWN」が登場します。ベルギー製のファブリックを使用した、ツイードのような深みある風合いが魅力。ヨーロッパ産のフラックスリネンを贅沢に使用し、心地よい肌触りとメンテナンス性を兼ね備えた新ラインナップです。 PACIFIC FURNITURE SERVICE「CGT MALT BROWN」  発売日：2026年1月販売場所：PA