16日、小野田紀美経済安保担当大臣（43）は、新年最初となる閣議後会見を行い、記者からの個別質問では、5日に参拝した三重県・伊勢市の伊勢神宮について答える場面があった。「小野田大臣は5日、高市早苗首相（64）、林芳正総務大臣（65）、小泉進次郎防衛大臣（44）といった閣僚らとともに伊勢神宮を参拝しました。その際の“ひときわ目を引く姿”がネット上では大きな話題となっていたんです」（スポーツ紙記者）その姿とは女性