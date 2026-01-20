株式会社帝国データバンクはこのほど、1247社を対象に、国際情勢や政権運営、経済・産業活動など企業における2026年の注目キーワードについてアンケートを実施、結果を公表した。 【調査結果】大国の動きやいかに…地政学リスクを懸念する企業は多い 調査によると、台湾問題や日中関係、対中依存などの「チャイナリスク」をあげた企業の割合が74.8％でトップとなった。 トランプ関税やドンロ&#12