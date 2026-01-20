アールケイエンタープライズは、2025年12月15日(月)に横浜スタジアムにて「2025 ロデオドライブ ニューヒーロー賞」の贈呈式を開催しました。横浜DeNAベイスターズの林 琢真選手が本年度の受賞者に選出され、賞状とともに副賞のロレックスが贈呈されるなど、来シーズンのさらなる飛躍が期待される式典となりました。未来のスター選手への登竜門として注目を集める本賞の授与式の様子と、林選手のコメントをお伝えします。 ア