藤田電機製作所が、WATCH LOGGERシリーズの最新モデル「DXシリーズ」を発売しました。1台でNFC通信とBluetooth通信の両方に対応する“二刀流”の高機能データロガー4機種がラインナップされています。現場の利便性と操作性を追求し、スマートフォンとのスムーズな連携を実現した新モデルの特徴を紹介します。 藤田電機製作所「WATCH LOGGER DXシリーズ」 発売日：2025年12月9日(火)販売元：株式会社藤田電機製作所