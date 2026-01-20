島根県隠岐で独島（ドクト、日本名・竹島）を日本領土と表記した各種観光商品が流通するなど、一般観光客を相手にした独島領有権の広報が続いている。徐坰徳（ソ・ギョンドク）誠信女子大教授は20日、自身のSNSを通じて「先週末『大韓民国歴史ツアー』の一環で市民25人と日本島根県に行ってきた」とし「今回の日程は島根県庁内の『竹島（日本が主張する独島の名称）資料室』を訪れて独島関連の歪曲展示実態をチェックした後