運動と医学の出版社が発行する、理学療法士・土屋元明氏による著書が、テレビ出演をきっかけに大きな注目を集めています。2026年1月13日に放送されたテレビ東京「なないろ日和！」への著者生出演を受け、発売から約1年を経てAmazonや全国書店で問い合わせが急増している話題作。骨盤の「回転」に着目し、マイナス10歳の姿勢と柔軟性を目指すセルフケア本が再び脚光を浴びています。 『マイナス10歳を手に入れる 骨盤メンテ〜