〈《最悪の熊事件》3歳、5歳、7歳が行方不明…やぶの中で発見された『3兄妹の変わり果てた姿』（海外の熊事件・明治35年）〉から続くやぶの中で発見された3兄妹の遺体は、目を背けたくなるほど無惨な状態だった。しかし捜索と検証が進むなかで、さらに胸を締めつける事実が明らかになる。7歳の長男は、襲いかかる熊を前に、幼い弟と妹を守ろうと必死に抵抗していた――。