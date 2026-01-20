SixTONES田中樹（30）が、19日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。人生初の職務質問について語った。この日はメンバー全員で出演し、地元や思い出の地についてトーク。田中は人生で初めて受けた職務質問について「17歳ぐらいだったんですけど。日暮里駅です」と説明し、「何の気なく、いつも通り仕事終わって帰ってたら、そこの柱に立ってる警察官の人に呼び止められて」と振り返った。続けて「そんなこと