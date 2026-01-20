テレ東ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（毎週月曜後11：06〜）の第2話が19日に放送され、赤楚衛二が演じる大河と、カン・ヘウォンが演じるリンの終盤のキスシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「まだ口角上がりっぱなしだよ…」距離を縮める赤楚衛二＆カン・ヘウォン本作は、見た目は似ているのに中身も味も違う――まるで“キンパ”と“おにぎ