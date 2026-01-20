ミラノ・コルティナ冬季五輪は２月６日の開幕が間近に迫っている。冬季競技の花形でもあるアルペンスキーには、実力と人気を兼ね備えたスターたちが集う。本場の欧州・イタリアでの五輪は、男女ともわずかなタイム差で順位が分かれる熱戦になりそうだ。コルティナダンペッツォが会場となる女子は、ワールドカップ（Ｗ杯）で男女を通じて史上最多の１０７勝（１７日現在）を積み上げたミカエラ・シフリン（米）、昨季現役復帰