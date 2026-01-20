ポルトガルの首都リスボンで開催中の、国際ブラジリアン柔術連盟（IBJJF）主催の欧州最大の柔術大会「ヨーロピアン2026」に出場した、岡田准一（45＝ARTA BJJ広尾）と玉木宏（46＝同）に、専門メディアも注目した。米ワイオミング州の州都シャイアン市に本拠を置く、ブラジリアン柔術専門メディア「BJJDOC」は19日（日本時間20日）、コーナー「ブラジリアン柔術とポップカルチャー」の一環として2人を紹介。「Netflixシリーズ『イ