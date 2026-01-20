立憲民主党の野田代表は20日、前日に高市首相が行った衆議院解散表明の会見をうけ「消費税の発言がぶれている」と批判した。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は、食料品の消費税を恒久的に0％とすることを掲げていて、野田氏は今回の衆院総選挙で争点になるとの考えを示している。消費税減税については、高市首相も19日の会見で「食料品の消費税率を2年間ゼロにすることを自民党の公約として掲げる」と表明した。