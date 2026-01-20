マルチタレントの兎味ペロリナが20日までにX（旧ツイッター）を更新。体調不良により、予定していたイベントの日程変更を報告した。兎味は19日、パチンコ店への来店イベントを予定していたが、「昨晩より徐々に体調が悪化してしまい可能な限り様々な改善を試みましたが、本日来店へお伺いすることが困難な状況である判断に至り、日程を変更させていただくこととなりました」と報告していた。その後の投稿で「今回は症状的にも、