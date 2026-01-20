森永乳業は、声優・木村昴さんを応援する参加型SNSキャンペーン「#きむすばのどを守りたい」をX上で開始した。実施期間は1月19日11時から22日16時59分まで。冬の乾燥シーズンに、声を使う仕事に欠かせない“のどのケア”への関心を高める狙いで、機能性表示食品「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」を活用する。森永乳業公式Xアカウントをフォローし、指定投稿をリポストすると参加でき、リポスト数に応じた本数の同商品が