井上中日がセ・リーグの台風の目となるか、今から注目されている（C）産経新聞社いよいよ2月のキャンプインを目前に控え、各球団ペナント奪取に向けオフの補強も整えている。そんな中、現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は1月19日に自身のYouTubeチャンネルに「【2026年プロ野球】阪神連覇は濃厚？中日が今季台風の目になる！現時点で考える2026年セリー