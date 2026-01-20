20日(火)から日本付近は次第に冬型の気圧配置が強まり、上空もかなり強い寒気が流れ込むでしょう。20日はすでに日本海側では雪が降っているところも多く、21日(水)ごろから山陰や北陸ではまとまった雪が降るおそれがあります。日本海側の地域では大雪の状態が長い期間続くおそれもあり、交通障害などに注意・警戒が必要です。21日(水)午前9時の予想天気図です。20日から冬型の気圧配置になり、その状態が続きそうです。22日(木)午