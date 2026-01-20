おやつカンパニーは、ひとくちサイズで食べやすい「ベビースターラーメン丸（濃厚梅味）」を、1月19日から期間限定で発売する。コロコロッと丸くて、ひとくちサイズで食べやすい「ベビースターラーメン丸」から、春にぴったりな「ベビースターラーメン丸（濃厚梅味）」が期間限定で登場する。「ベビースターラーメン丸（濃厚梅味）」麺の生地には梅肉ペーストを使用し、パクッと一口頬張れば、一粒で梅の爽やかな酸味と豊かな香り