日本付近はこの先、25日頃にかけて強い寒気が居座りそうです。日本海側を中心に大雪が続くおそれがあり、警戒が必要です。日本付近は冬型の気圧配置となって、強い寒気が流れ込み始めています。寒気は25日頃にかけて居座り、日本海側では警報級の大雪がしばらく続く見込みです。21日の日中からは、日本海側だけでなく、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がありそうです。21日朝から22日朝までの予想降雪量は北陸で100センチ