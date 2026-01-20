警視庁生成人工知能（AI）で女性芸能人に酷似したわいせつ画像を作成し、インターネットに有料公開したとして、警視庁保安課は20日までに、わいせつ電磁的記録陳列容疑で、札幌市西区の無職千葉達郎容疑者（31）を逮捕した。同課によると、アイドルなど約300人の性的ディープフェイクを52万点以上作成していたとみられる。2023年以降、交流サイト（SNS）で宣伝するなどし、特定の金額を支払えばネット上で一定期間、画像が見ら