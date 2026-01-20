去年の訪日外国人客数が初めて4000万人を超え、年間で過去最多を更新しました。【映像】国土交通省の発表国土交通省によりますと、去年1年間の訪日外国人客数は、およそ4270万人でした。円安なども追い風となり、およそ3700万人と過去最多だった前の年を大幅に上回りました。（ANNニュース）