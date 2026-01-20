トランプ米大統領が公言しているグリーンランド「購入」の考えに抗議する人たち＝17日、グリーランドの中心都市ヌーク/Sean Gallup/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は、ノルウェーのストーレ首相に送った衝撃的なメッセージの中で、デンマーク自治領グリーンランドの「領有」への関心とノーベル平和賞を受賞できなかったこととを結び付けた。一方、トランプ氏がグリーンランドの購入で合意するまで、欧州の同盟国に対して関税