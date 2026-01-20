大相撲初場所１０日目（２０日、東京・両国国技館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）の師匠・立浪親方（元小結旭豊）が出場を明言した。豊昇龍は９日目に幕内熱海富士（伊勢ヶ浜）に完敗を喫し、２日連続で金星を配給。場所前から左ひざに不安を抱えており、出場続行が危ぶまれていた。この日の午前、立浪親方は「出るよ」と明言。「どうする？と聞いたら（本人は）『やります』と言ったので。（ひざの状態は）痛いのは、痛いらしい