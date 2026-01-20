EXOが待望のカムバックを果たし、“王の帰還”を思わせる圧倒的な存在感で再びK-POPシーンを揺るがしている。1月19日午後6時、各種音楽配信サイトを通じてEXOの8thフルアルバム『REVERXE』がリリースされ、同時にタイトル曲『Crown』のMVが公開された。【写真】EXO、8年ぶりの舞台に号泣…感動ショット今回のアルバムは、EXOが約2年6カ月ぶりに発表する新作だ。全メンバーの“軍白期”が明け、さらにレイも合流して届けられる作品