【モデルプレス＝2026/01/20】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）のInstagramが、1月18日に更新された。木村柾哉の新しい髪色が反響を呼んでいる。【写真】INIメンバー「ビジュ天才」金髪から劇的イメチェン◆木村柾哉、ダークトーンの茶色に髪色チェンジ木村は、これまでの金髪から、落ち着いたダークトーンの茶色にチェンジした姿を投稿。雰囲気をガラリと変えたビジュアルで、ポーズをとる姿を披露している。◆木