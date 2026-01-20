【女子旅プレス＝2026/01/20】奈良県・奈良市にラグジュアリーホテル「星のや奈良監獄」が2026年6月25日に開業。重要文化財「旧奈良監獄」の保存活用事業「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」に併設され、星のやにとって9施設目となる。開業に先駆け、客室やダイニングなど内部の一部がお披露目された。【写真】「アンドホテル 奈良若草山」世界遺産を望む露天風呂や客室を完備◆旧奈良監獄を観光の力で再活用「星のや奈良監