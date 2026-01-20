歌手ミナの肉体が話題だ。50代とは思えない完璧なスタイルと引き締まったボディラインに、改めて注目が集まっている。【写真】ミナ、50代とは思えない“そそる”肉体ミナは1月18日、自身のインスタグラムを更新し、「ほぼ3週間ぶりかな？ポールダンスをしたついでにジムまで」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。公開された写真には、ポールダンススタジオとジムでトレーニングに励むミナの姿が収められており、変わら