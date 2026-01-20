【robosen フラッグシップサウンドウェーブ（2次受注）】 4月 発売予定 価格：196,680円 Robosen Roboticsは、完全自動変形を実現したロボットトイ「フラッグシップサウンドウェーブ」(英語版)の2次受注を通販サイト「あみあみ」にて受け付けている。発売は4月を予定し、価格は196,680円。 本商品は「トランスフォーマー」シリーズに登場するデ