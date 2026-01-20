福岡県警でまた不祥事です。小倉南署の男性巡査部長が、勤務時間外に女性を盗撮したなどとして書類送検されていたことが分かりました。性的撮影処罰法違反などの疑いで書類送検されたのは、小倉南署に勤務していた男性巡査部長です。福岡県警によりますと、男性巡査部長は勤務時間外に福岡県内で盗撮したほか、福岡市内で女性にスマートフォンを向けながら性的な言動をした疑いです。男性巡査部長は容疑を認めていて、去年12