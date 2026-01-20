ジウベルト・シウバ FIFAレジェンド 元ブラジル代表 ジウベルト・シウバ氏、公益財団法人日本サッカー協会 (JFA) 会長 宮本恒靖氏がこのほど、都内で行われた『コカ・コーラ FIFA ワールドカップ トロフィーツアー』お披露目イベントに出席。2026年サッカー・ワールドカップ（W杯）でチャンピオンに贈られるトロフィーのアンベールに参加。シウバ氏はトロフィーを掲げ「国を背負う肩の荷と同じぐらい重い。それは光