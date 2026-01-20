フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２０日、高市早苗首相が１９日に官邸で記者会見し、２３日に衆院を解散すると表明したことを報じた。番組では、会見を受けて視聴者の意見を紹介。その中で「高市総理を選びたいんけど自民党には入れたくない。どうすればいいのか？」という７０代の視聴者の意見を伝えた。これに同局の松山俊行解説委員長は「まさにこれ、内閣支持率が高いけれども、自