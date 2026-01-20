「積水ハウス地面師詐欺事件」──長編ノンフィクションをはじめ、小説やドラマでも描かれてきたこの著名な事件には、いまだ知られざる舞台裏があった……。第32回を数える小学館ノンフィクション大賞に、事件関係者たちの"実像"を丹念に追いかけた労作が選ばれた。昨年末に催された最終選考会では、3人の選考委員が最終候補4作品について様々な角度から議論を重ね、圧倒的な取材力を評価された同作が大賞となった。受賞作は今春に