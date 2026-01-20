阪神のドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝は２０日、兵庫・尼崎市内のＳＧＬで行われている新人合同自主トレに姿を見せなかった。同２位・谷端将伍内野手＝日大＝らは室内練習場でストレッチ、キャッチボールなどのメニューをこなしているものの、立石は治療、リハビリに専念している模様だ。立石は１７日のベースランニング中に下肢の張りを訴え、練習を取りやめ。症状、病院受診などの詳細は発表されていないが、１８