戦後最短の選挙戦に向けて政界が揺れる中、新たな衝撃が走った。菅義偉元首相（77）が、次の衆院選に出馬せずに引退する意向を表明したのだ。【写真を見る】「もうほとんど反応ない」秘書に髪を整えてもらう、うつろな目をした菅義偉氏。一瞬遅れて拳を突き上げる姿1月17日に会見を開き、「70代になってから、自分の政治家としての引き際を常に考えていた」「喜寿を迎え、後進に道を譲ることを真剣に考えた」などと語った。