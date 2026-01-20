志田未来が主演する火曜ドラマ「未来のムスコ」（TBS系）が、1月13日から放送中だ。本作は、阿相クミコ氏・黒麦はぢめ氏の人気漫画をドラマ化。“定職なし、貯金なし、彼氏なし”の崖っぷちアラサー女子・汐川未来（志田）が、ある日突然5歳児・汐川颯太（天野優）の母となり、子育てを通して誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く時を超えたラブストーリー。本作のヒロイン・汐川未