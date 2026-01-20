あなたは読めますか？突然ですが、「御徒町」という漢字読めますか？東京都台東区にある地名ですが、普段、地名にあまり馴染みがないと、漢字の並びから正確な読み方を想像するのが難しいかもしれません。気になる正解は……「おかちまち」でした！「御徒町」とは、地名および駅名として知られています。この地名は、江戸時代に武家奉公人の一種である「徒（かち）」（徒歩で警備などにあたる下級武士）が多く住んでいたことに由来