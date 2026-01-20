あなたは読めますか？突然ですが、「出納」という漢字読めますか？経理や会計の分野で使われる専門的な言葉ですが、文字面から「でいれ」や「しゅつのう」と誤読してしまいがちです。正しい音読みは意外と知られていないかもしれません。気になる正解は……「すいとう」でした！「出納（すいとう）」とは、お金や品物の出し入れ、つまり収入と支出を管理することを意味します。特に公的機関や企業において、現金の受け払いを記録・