台の上でのんびりくつろぐパンダの「珍珍」と「芊喜」。（２０２５年１２月１１日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都1月20日】中国四川省のパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、米国から返還されたパンダ「珍珍（ジェンジェン）」が「芊喜（チエンシー）」と台の上でくつろいでいる様子が撮影された。