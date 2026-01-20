衆議院選挙に向けて共産党三重県委員会は、三重1区、三重3区、三重4区の県内3つの選挙区に候補者を擁立することを発表しました。日本共産党の公認で立候補するのは、三重1区に出口洋介氏(36)、三重3区に衣笠民子氏(63)、三重4区に中川民英氏(58)の3人です。19日に開いた記者会見では選挙で訴えたい政策について、出口氏は「子育て世代の声を聞いてきたのでその声をしっかり届けていきたい」と話しました。衣笠氏は「女性、子ども、