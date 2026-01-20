「噂通りでした！見たのはDAISOだったけど、たまたまseriaにあったから排水溝カバー？と味噌ケースを買ってみたらずーっと遊んでる」【写真】排水溝のシリコンカバーと味噌ケースで作りましたこんなコメントとともに動画を投稿した「うちょ」（@miii_pockt）さん。そこには楽しそうな声をあげながら、透明ケースに柔らかいシリコンの蓋をつけた、うちょさん手作りの「ポットン落とし」を何度も楽しむ息子くんの姿が映っています