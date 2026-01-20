一年を通して議会を開く通年制を採用している三重県議会が、19日、開会しました。開会に先立ち三重県の一見知事が挨拶し、今年、重点的に取り組むこととして南海トラフ地震に特化した条例と計画の策定、カスタマーハラスメントの防止などを挙げ「県民の命と尊厳を守るための取り組みを着実に進める」と述べました。その上で今年の三重県誕生150周年について「三重県が誕生して150周年にあたる本年、次の50年へ向けて飛躍するための