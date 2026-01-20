ここ数日のぽかぽか陽気のなか、三重県松阪市美濃田町から満開となった菜の花のたよりが届きました。この畑は地元の約30人でつくる美濃田環境保全会の会員が景観を楽しんでもらおうと20年ほど前から休耕地を活用して菜の花を育てているもので、広さは1000平方メートルほどあります。去年の秋にタネをまき年末から花が咲き始めたということで、現在（1月19日）は満開を迎えています。ここ数日、暖かな日が続き太陽の光を浴びた菜の