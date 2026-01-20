今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『お魚くわえたカワセミ岩に魚を叩きつけていた』という身近な生き物語さんの動画です。お魚をくわえたカワセミさんが、川の中の石の上にいます。魚を何度か持ち替えたカワセミは、上を向いて大きく口を開けました。そのまま飲み込むかと思いきや、おおきく振りかぶって……バシンッと魚を岩に叩きつけます。そのまま魚をしっかりくわえたカワセミ。動いて食べにくかっ